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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Municipal councilors wore black armbands and staged a protest against the tax hike in the municipality.

Ghazipur News: नगर पालिका में कर वृद्धि के खिलाफ सभासदों ने बांधी काली पट्टी, दिया धरना

Fri, 21 Aug 2026 12:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:10 AM IST
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Municipal councilors wore black armbands and staged a protest against the tax hike in the municipality.
जमानिया नगर पालिका परिषद के बरामदे में क्रमिक धरना पर बैठे सभासदगण। संवाद
जमानिया। नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार, पीएफ घोटाले, तानाशाही रवैये और टैक्स वृद्धि के विरोध में सभासदों का अनिश्चितकालीन धरना बृहस्पतिवार को चौथे दिन भी जारी रहा।
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आंदोलनरत सभासदों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।
सभासदों का आरोप है कि 15 अप्रैल को अधिशासी अधिकारी ने कोरम के अभाव में स्थगित बैठक को अध्यक्ष ने नियम विरुद्ध संचालित कर टेंडर पास कराया, जिसे तत्काल निरस्त किया जाए।
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इसके साथ ही आदर्श नगर योजना के तहत नगर पालिका मार्ग, देवी दयाल मार्ग व जिनोदपुर मार्ग पर लगी स्ट्री लाइटों में करीब दो करोड़ रुपये के घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
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सभासदों ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के दो वर्षों के पीएफ कटौती विवरण को सार्वजनिक करने, बलुआ घाट निर्माण कार्यों में धांधली की जांच, नामांतरण में अवैध वसूली रोकने तथा गृहकर व ट्रेड लाइसेंस शुल्क में की गई बेतहाशा वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग की। सभासदों ने प्रशासनिक समिति गठित कर वित्तीय पत्रावलियों की जांच कराने और दोबारा बोर्ड की बैठक बुलाने की मांग की।

धरने में प्रमोद यादव, राहुल वर्मा, सचिन वर्मा, विकास जायसवाल, मनीष यादव, मोहन गुप्ता, सुरेंद्र चौधरी, अंजनी गुप्ता समेत 18 सभासद व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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