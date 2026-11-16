Ghazipur News: कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत

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थानाध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत मच्छोदरी निवासी पप्पू यादव ने बताया कि एक रिश्तेदारी खरौना में है। बेटा गौतम यादव अपने साथी नारायण साहनी के साथ शादी का निमंत्रण देने गए थे। सुबह करीब 5:30 बजे दोनों बाइक से गाजीपुर से वाराणसी जा रहे थे। सिधौना तिराहे पर पीछे से आ रही कार ने बाइक में टक्कर मार दी।हादसे में वाराणसी के मच्छोदरी निवासी नारायण साहनी (28) की मौत हो गई। जबकि बेटा गौतम यादव घायल हो गया। घटना के बाद सूचना पर चौकी प्रभारी सुधीर राय पहुंचे और घायल को अस्पताल भेजवाया। थानाध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि पप्पू यादव की तहरीर पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।