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Ghazipur News: आरक्षण में बदलाव नहीं करने के लिए सौंपा ज्ञापन

Fri, 25 Sep 2026 01:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:30 AM IST
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Memorandum submitted against changes to reservation
सरजू पांडेय पार्क में आयोजित धरने में बोलते भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार गौतम। संवाद
गाजीपुर। 24 सूत्री मांगों को लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को आंदोलन किया। कार्यकर्ताओं ने आरक्षण व्यवस्था से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अथवा उसे कमजोर करने की कार्रवाई नहीं करने की मांग करते हुए एसडीएम सदर विनोद जोशी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट मनोज कुमार,प्रेमचंद गौतम, शेषनाथ, बसंत सिंह यादव, संतोष, एडवोकेट रामनारायण, अभय सागर आदि मौजूद रहे। संवाद
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