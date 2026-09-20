Ghazipur News: कला-क्राफ्ट और पपेट्री प्रतियोगिता में मीरा प्रथम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:25 AM IST
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भीमापार। कंपोजिट विद्यालय बरहपार नसरतपुर की शिक्षिक मीरा तिवारी ने राज्य स्तरीय कला, क्राफ्ट एवं पपेट्री प्रतियोगिता में सामाजिक विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) सैदपुर में हुई। मीरा तिवारी की रचनात्मक प्रस्तुति और विषय को रोचक एवं प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने की कला को निर्णायक मंडल ने सराहा। मीरा को खंड शिक्षा अधिकारी हेमवंत कुमार, मनोज कुमार सिंह, पंकज यादव, सुरेश यादव आदि लोगों ने बधाई दी। संवाद
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