Ghazipur News: बीए, बीएससी, एमए में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 तक बढ़ी

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गाजीपुर। राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए, बीएससी, एमए में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शंभूशरण प्रसाद ने बताया कि प्रवेश के लिए इच्छुक एवं अर्ह छात्राएं महाविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराते हुए बीए, बीएससी, एमए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्रवेश प्रभारी-विभाग प्रभारी से संपर्क कर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी प्रवेश न लेने वाली छात्राएं, अपार आईडी या समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण से वंचित छात्राएं, और बैक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं के लिए प्रवेश का यह एक अंतिम अवसर है।