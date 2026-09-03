फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Last date for admission in BA, BSc, MA extended till 10

Ghazipur News: बीए, बीएससी, एमए में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 तक बढ़ी

Thu, 03 Sep 2026 01:38 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Last date for admission in BA, BSc, MA extended till 10
गाजीपुर। राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए, बीएससी, एमए में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शंभूशरण प्रसाद ने बताया कि प्रवेश के लिए इच्छुक एवं अर्ह छात्राएं महाविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराते हुए बीए, बीएससी, एमए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्रवेश प्रभारी-विभाग प्रभारी से संपर्क कर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी प्रवेश न लेने वाली छात्राएं, अपार आईडी या समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण से वंचित छात्राएं, और बैक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं के लिए प्रवेश का यह एक अंतिम अवसर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed