फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Labourer drowns while bathing with companions in the Gangi River.

Ghazipur News: गांगी में साथियों संग नहा रहा मजदूर डूबा

Sat, 05 Sep 2026 12:34 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Labourer drowns while bathing with companions in the Gangi River.
गंगा में लापता मैनपुर गांव के----जितेंद्र की फाइल फोटो। स्रोत- परिजन - फोटो : सांकेतिक
करंडा। थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव के रजजोपुर भवानी माई घाट पर साथियों संग गांगी नदी में नहा रहा एक मजदूर शुक्रवार की शाम डूब गया। साथियों के शोर मचाने पर जबतक ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचते मजदूर पानी में समा चुका था। पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी रही, लेकिन देर शाम तक पता नहीं चल सका।
विज्ञापन

थानाध्यक्ष संतोष कुमार पाठक ने बताया कि मैनपुर जितेंद्र (32) शाम में साथियों के साथ गांगी नदी में स्नान करने गया था। नहाते समय वह गहरे पानी में जाने से डूब गया। उसके साथ नहा रहे साथियों ने जब शोर मचाया तो ग्रामीण घटना स्थल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
विज्ञापन

घटना की जानकारी होते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में उसकी तलाश कराई गई, लेकिन देर शाम तक उनका पता नहीं चल सका। जितेंद्र मजदूरी कर परिवार का जीविकोपार्जन करते थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed