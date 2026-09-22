कबड्डी प्रतियोगिता : जंगीपुर ने गहमर को हराया
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:18 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:18 AM IST
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बरेसर। क्षेत्र के डाही में सोमवार को 70वां दो दिवसीय जनपदीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालिकाओं की 20 व बालकों की 27 टीम ने प्रतिभाग किया। उद्घाटन मैच बालिका वर्ग का गहमर व कुरैशी जंगीपुर के बीच खेला गया। कुरैशी जंगीपुर की टीम ने 24 अंकों से गहमर को हरा दिया। बालक वर्ग में एमएएच गाजीपुर व डाही इंटर कॉलेज के बीच मैच हुआ। एमएएच गाजीपुर की टीम ने डाही इंटर कॉलेज को नौ अंकों से हराया। इस मौके पर जमानिया विधायक ओमप्रकाश सिंह, डॉ. सानंद सिंह, ब्लॉक प्रमुख बृजेंद्र सिंह, विवेक सिंह, सौरभ आदि मौजूद रहे। संवाद
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