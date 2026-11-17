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बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 21 नवंबर तक चलने वाली इस परीक्षा में जारी कार्यक्रम में विषयवार परीक्षा की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। पहले दिन मंगलवार को कक्षा दो और तीन में गणित, कक्षा चार से छह तक हिंदी और कक्षा सात और आठ में विज्ञान की परीक्षा होगी।जिले में 2266 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं इनमें 1462 प्राथमिक, 350 उच्च प्राथमिक तथा 454 कंपोजिट विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में करीब दो लाख छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक निर्धारित की गई है। कक्षा एक की परीक्षा मौखिक होगी। कक्षा दो से पांच तक लिखित और मौखिक दोनों तरह से मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि कक्षा छह से आठ तक लिखित परीक्षा होगी।कक्षा दो और तीन में लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार 50-50 प्रतिशत रखा गया है। कक्षा चार और पांच में लिखित परीक्षा का अधिभार 70 प्रतिशत तथा मौखिक परीक्षा का 30 प्रतिशत होगा। कक्षा छह से आठ तक की लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा ने बताया कि परिषद की ओर से प्राप्त हुई समय सारिणी के मुताबिक, परीक्षाएं दो पालियों में कराई जाएंगी। मूल्यांकन होने के बाद कापियां छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को दिखाई जाएगी।