गाजीपुर: दादा-दादी व पिता करेंगे करन-आर्यन की तेरहवीं, मां ने की थी हत्या; आज भी सदमे में है परिवार

गाजीपुर के खानपुर के रजहटी (बहलैचा) गांव निवासी दो भाइयों करन (12) और आर्यन (11) की तेरहवीं की रस्म दादा-दादी और पिता अर्जुन राजभर करेंगे। दोनों बच्चों की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजन तेरहवीं की तैयारियों में जुट गए हैं। दोनों भाइयों की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में जहां बच्चों की चहल-पहल रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है।

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परिजनों के लिए दोनों बच्चों की मौत का सदमा अभी भी कम नहीं हुआ है। तेरहवीं के दौरान दोनों बच्चों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक रस्म भी निभाई जाएगी। परिवार और रिश्तेदारों के लोग इसमें शामिल होंगे। वहीं, मामले में बच्चों की मां पूजा राजभर को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। घटना की जांच पुलिस स्तर से जारी है। दो मासूम भाइयों की मौत से परिवार ही नहीं, गांव के लोग भी गमगीन हैं। दादा लालजी ने बताया कि करन और आर्यन की यादें हमेशा परिवार के बीच बनी रहेंगी।