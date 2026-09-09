Ghazipur News: रोहित खुदकुशी मामले में तहरीर का इंतजार

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उनके प्रार्थना पत्र देने के बाद मामले की जांच शुरु होगी और दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। रजागंज निवासी रोहित चौधरी दो भाइयों और चार बहनों में सबसे छोटा था।वह ई-रिक्शा चलाकर परिवार के भरण-पोषण कर रहा था। पुलिस के अनुसार, ग्रामीणों में चर्चा है कि पूर्व में दोस्तों की मदद के लिए उनके कर्ज का गारंटर बनने के बाद उस पर कर्ज और ब्याज को लेकर दबाव बढ़ने की बात सामने आई थी। इसी बीच उसने खुदकुशी कर ली थी। मौत से पहले छोड़े गए सुसाइड नोट में उसने पांच लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था।रोहित की मौत के बाद उसके परिवार पर आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों के अनुसार रोहित सीधा और मददगार स्वभाव का था। उसकी मौत के बाद परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है।