अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन में मैदान की गुणवत्ता और बारिश के बाद खेल दोबारा शुरू कराने की क्षमता अहम होती है। इस लिहाज से मैदान की तकनीकी तैयारियों का भी जायजा लिया गया। खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम, पवेलियन, अभ्यास क्षेत्र और अन्य आधुनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया।



खिलाड़ियों के वार्मअप और अभ्यास की व्यवस्था के साथ जिम, मेडिकल सुविधा तथा टीमों के आवागमन से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी देखा। दर्शक दीर्घा में सीटिंग, प्रवेश और निकास की व्यवस्था व स्टेडियम में सुविधाओं की स्थिति की जानकारी ली। अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजन के लिहाज से फ्लड लाइट, डिजिटल स्कोरबोर्ड, प्रसारण के लिए कैमरा प्लेटफॉर्म, कमेंट्री और मीडिया सेंटर जैसी व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं।



तैयारियों और निर्माण के अंतिम चरण की प्रगति पर भी चर्चा हुई। जय शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्घाटन से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त कर ली जाएं। निर्माण के साथ सुविधाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर भी ध्यान दिया जाए। निरीक्षण के बाद उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और रात नौ बजे रवाना हो गए। इस दौरान मेयर अशोक तिवारी, मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन, सीपी मोहित अग्रवाल, डीएम सत्येंद्र कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।