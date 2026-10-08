फर्जी कॉल सेंटर से ठगी: गाजीपुर में फेसबुक पर विदेश नौकरी का झांसा; तीन गिरफ्तार; 3.54 लाख रुपये नकद बरामद

गरीबों के खातों को बनाया ठगी की रकम का रास्ता

साइबर ठगी के इस नेटवर्क में सबसे अहम कड़ी ऐसे लोगों के बैंक खाते और सिम थे, जिनके नाम पर लेनदेन होने के बाद ठगी की रकम को आगे बढ़ाया जाता था। अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉ. राकेश कुमार मिश्रा के अनुसार, मुख्य आरोपी सोहन राम मुंबई और दिल्ली में रिक्शा चालकों, सिम बेचने वालों और अन्य जरूरतमंद लोगों को रुपये का लालच देकर उनके नाम पर सिम और म्यूल खाते हासिल करता था।



पुलिस के मुताबिक, इसके लिए संबंधित लोगों को करीब एक से डेढ़ हजार रुपये दिए जाते थे। इसके बाद सिम को कुरियर के माध्यम से गाजीपुर भेजा जाता था। यहां सूर्य प्रकाश अरोरा इसका इस्तेमाल फर्जी कॉल सेंटर और सोशल मीडिया के जरिए नौकरी के नाम पर ठगी में करता था।



ठगी की रकम सीधे आरोपियों के खातों में रखने के बजाय म्यूल खातों और क्यूआर कोड के माध्यम से सीएससी संचालकों के खातों में मंगाई जाती थी। इसके बाद रकम नकद या एटीएम से निकाल ली जाती थी। पुलिस अब बरामद 23 सिम, 13 एटीएम और मोबाइल फोन की जांच कर रही है, ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और ठगी के मामलों का पता लगाया जा सके।