Ghazipur News: मां कामाख्या धाम में फव्वारे, ओपन जिम और बटरफ्लाई पार्क बनेगा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:15 AM IST
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गाजीपुर। पूर्वांचल समेत बिहार के लोगों के आस्था के केंद्र करहिया स्थित मां कामाख्या धाम का पार्क अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। धाम को नवरात्र से पहले बड़ी सौगात मिली है। यहां बटरफ्लाई पार्क बनेगा। फव्वारा और ओपन जिम लगाए जाएंगे। अन्य विकास कार्यों के लिए 99 लाख रुपये खर्च होंगे।
वन विभाग के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलने के बाद पहली किस्त के रूप में 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
मां कामाख्या धाम में दर्शन-पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोग यहां सपरिवार समय भी बिताते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने और पार्क के सुंदरीकरण के लिए वन विभाग ने वर्ष 2025 में शासन को प्रस्ताव भेजा था। मंजूरी के बाद पार्क में बटरफ्लाई पार्क और ओपन जिम सहित कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
बटरफ्लाई पार्क में तितलियों को आकर्षित करने वाले होस्ट पौधे लगाए जाएंगे। इससे पार्क में रंग-बिरंगी तितलियां मंडराती नजर आएंगी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बैठने के लिए बेंच, पाथ-वे, प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी।
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वन विभाग के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलने के बाद पहली किस्त के रूप में 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
मां कामाख्या धाम में दर्शन-पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोग यहां सपरिवार समय भी बिताते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने और पार्क के सुंदरीकरण के लिए वन विभाग ने वर्ष 2025 में शासन को प्रस्ताव भेजा था। मंजूरी के बाद पार्क में बटरफ्लाई पार्क और ओपन जिम सहित कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
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बटरफ्लाई पार्क में तितलियों को आकर्षित करने वाले होस्ट पौधे लगाए जाएंगे। इससे पार्क में रंग-बिरंगी तितलियां मंडराती नजर आएंगी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बैठने के लिए बेंच, पाथ-वे, प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी।
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