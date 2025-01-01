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Ghazipur News: 150 साल पुराना पाकड़ का पेड़ कटा, मिट गई पकड़ी पेड़ तिराहा की पहचान

Wed, 11 Nov 2026 01:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:21 AM IST
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150-year-old Pakad tree cut down; the landmark 'Pakadi Ped Tiraha' (Pakad Tree T-junction) loses its identity
सैदपुर के पकड़ी पेड़ तिराहा पर कटा पाकड़ का पेड़। स्रोत- पाठक
गाजीपुर। सैदपुर नगर के एक स्कूल के पास वर्षों पुराना विशालकाय पाकड़ का पेड़ काटने से हरियाली के साथ एक पुरानी स्थानीय पहचान भी मिट गई। करीब 150 साल से अधिक पुराने इस पेड़ को कटता देख मोहल्ले के लोगों में नाराजगी है। इसी पेड़ के नाम पर इलाके की पहचान पकड़ी पेड़ तिराहा के रूप में थी। लोगों ने बिना अनुमति पेड़ कटवाने का आरोप लगाया है।
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मोहल्ला निवासी करीब 65 वर्षीय नारायण के मुताबिक, पेड़ उनके पिता-दादा के समय से मौजूद था। इसकी घनी छाया से लोगों को गर्मी में राहत मिलती थी। बिजली विभाग के जेई दीपक कुमार ने बताया कि एक स्थानीय व्यक्ति ने डालियों के बिजली तारों से सटने और करंट उतरने की शिकायत कर पेड़ कटवाने का अनुरोध किया था। विभाग ने पेड़ कटाई के समय सूचना देने को कहा था, ताकि तार हटाए जा सकें। मंगलवार को लाइनमैन केवल तार हटाने पहुंचे थे, पेड़ कटवाने में विभाग की कोई भूमिका नहीं है। वन दरोगा निशिकांत सोनकर ने बताया कि आठ महीने पहले पेड़ की छंटाई और चार महीने पहले कटाई के लिए लिखित मांग की गई थी लेकिन पेड़ काटने की सूचना या अनुमति विभाग से नहीं ली गई। संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जा रहा है।
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