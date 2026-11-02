Ghazipur News: कोहरे ने थामी रफ्तार, 50 मीटर रही दृश्यता

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खानपुर : नवंबर की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र में सुबह के समय कोहरे का असर दिखाई देने लगा है। दो नवंबर की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण सड़क पर दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को महज 50 मीटर की दूरी तक देखने में भी परेशानी हो रही थी। एनएच-31 पर कोहरे की मोटी चादर छाए रहने से वाहन चालकों को बेहद सतर्क होकर आवागमन करना पड़ा। सड़क पर चल रहे वाहनों को सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में दुर्घटना की आशंका भी बनी रही।सुबह के समय सड़क पर निकलने वाले लोगों को कोहरे के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम में बदलाव के साथ ही अब सुबह और रात के समय कोहरे का असर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने, धीमी गति से वाहन चलाने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की जरूरत है।गंगौली : क्षेत्र में सुबह मौसम में बदलाव के साथ घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की धुंध के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। सुरक्षा के मद्देनजर वाहन चालक फॉग लाइट जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए। मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थमी रही। सुबह से करीब आठ बजे तक कोहरे का प्रभाव बना रहा। इसके बाद धीरे-धीरे धुंध छंटने लगी और लोगों को राहत मिली। मौसम में अचानक आए बदलाव से सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों और कामकाज के लिए घर से निकले लोगों को भी परेशानी हुई। वहीं आपदा विशेषज्ञ अशोक कुमार ने बताया कि धीरे-धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है। महीने के मध्य से लेकर अंत तक मौसम में और ज्यादा बदलाव आएगा।तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को मारी टक्करबिरनो। थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर के पास वाराणसी- गोरखपुर फोरलेन पर सोमवार की देर रात कोहरे के चलते एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार नेपाल के श्रद्धालु बाल-बाल बच गए, जबकि एक महिला को मामूली चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को दूसरे वाहन से नेपाल भेज दिया गया।थानाध्यक्ष पन्नेलाल यादव ने बताया कि नेपाल निवासी अजय कुमार कसौधन अपनी पत्नी चंद्रिका कसौधन, संजीव श्रेष्ठ अपनी पत्नी सलीना, पुत्र शिवान और प्रकाश के साथ वाराणसी में दर्शन-पूजन कर कार से नेपाल लौट रहे थे। इसी दौरान पृथ्वीपुर के पास मऊ की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर ने उनकी कार में टक्कर मार दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि दुर्घटना में सलीना को मामूली चोट आई है। उनका प्राथमिक उपचार कराया गया। इसके बाद सभी को दूसरे वाहन से नेपाल भेज दिया गया। घटना के बाद ट्रेलर को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी।