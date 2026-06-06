Ghazipur News: करन के 5, आर्यन के शरीर पर 4 चोटों के निशान मिले, ज्यादा खून बहने से हुई थी मौत

रिपोर्ट के अनुसार करन (12) के शरीर पर पांच गंभीर चोटें मिलीं। इनमें तीन चोटें सिर और दो गर्दन पर थीं। जबकि आर्यन (10) के सिर पर चार गंभीर चोटों के निशान मिले। दोनों की मौत अत्यधिक रक्तस्राव के कारण होना बताया गया है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। इससे पहले दो चिकित्सकों के पैनल ने शवों का पोस्टमार्टम किया। इसकी वीडियोग्राफी कराई गई।पोस्टमार्टम के बाद देर रात दोनों का अंतिम संस्कार जौहरगंज घाट पर किया गया। दादा लालजी राजभर ने दोनों पोतों को एक साथ मुखाग्नि दी।