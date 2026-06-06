फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Five injury marks were found on Karan's body and four on Aryan's; death was caused by excessive blood loss.

Ghazipur News: करन के 5, आर्यन के शरीर पर 4 चोटों के निशान मिले, ज्यादा खून बहने से हुई थी मौत

Fri, 28 Aug 2026 12:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Five injury marks were found on Karan's body and four on Aryan's; death was caused by excessive blood loss.
मां ने बच्चों की हत्या की खबर में-----करन राजभर की फा​इल फोटो। स्रोत- परिजन - फोटो : टूंडला के स्टेशन रोड पर बरसात के दौरान गुजरते वाहन संवाद
खानपुर (गाजीपुर)। रजहटी (बहलैचा) गांव में बुधवार को हुई दो भाइयों करन और आर्यन की हत्या के बाद बृहस्पतिवार देर शाम पोस्टमार्टम कराया गया।
विज्ञापन

रिपोर्ट के अनुसार करन (12) के शरीर पर पांच गंभीर चोटें मिलीं। इनमें तीन चोटें सिर और दो गर्दन पर थीं। जबकि आर्यन (10) के सिर पर चार गंभीर चोटों के निशान मिले। दोनों की मौत अत्यधिक रक्तस्राव के कारण होना बताया गया है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। इससे पहले दो चिकित्सकों के पैनल ने शवों का पोस्टमार्टम किया। इसकी वीडियोग्राफी कराई गई।

पोस्टमार्टम के बाद देर रात दोनों का अंतिम संस्कार जौहरगंज घाट पर किया गया। दादा लालजी राजभर ने दोनों पोतों को एक साथ मुखाग्नि दी।

मां ने बच्चों की हत्या की खबर में-----करन राजभर की फाइल फोटो। स्रोत- परिजन

मां ने बच्चों की हत्या की खबर में-----करन राजभर की फाइल फोटो। स्रोत- परिजन- फोटो : टूंडला के स्टेशन रोड पर बरसात के दौरान गुजरते वाहन संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed