{"_id":"62873476fe1eb83bf76d643a","slug":"fight-in-orchestra-during-tilak-ceremony-in-ghazipur-young-man-beaten-to-death-for-rewarding-singer","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Ghazipur News: तिलक समारोह के दौरान आर्केस्ट्रा में बवाल, कलाकार को इनाम देने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, गाजीपुर Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 20 May 2022 11:55 AM IST