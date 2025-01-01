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Ghazipur News: करमपुर के आठ खिलाड़ियों को यूपी पुलिस में मिली नौकरी

Fri, 09 Oct 2026 12:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:14 AM IST
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Eight players from Karampur got jobs in the UP Police.
उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी उत्तम सिंह। स्रो
गाजीपुर। जिले के करमपुर स्थित मेघबरन सिंह स्टेडियम और मेघबरन सिंह पीजी कॉलेज की खेल नर्सरी के आठ खिलाड़ियों का उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हुआ है। बृहस्पतिवार को लखनऊ में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत चयनित खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। करमपुर के तीन खिलाड़ियों को उपनिरीक्षक और पांच को आरक्षी पद पर नियुक्ति मिली है।
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समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर की करमपुर स्थित ग्रामीण खेल नर्सरी का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक पदक विजेता ललित कुमार उपाध्याय तथा ओलंपियन व अर्जुन अवॉर्डी राजकुमार पाल का नाम लेते हुए कहा कि करमपुर की खेल अकादमी ने अभावग्रस्त ग्रामीण परिवेश से आने वाली खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद यहां के खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है। करमपुर के आठ खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद गांव और जिले में खेल प्रेमियों ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई।
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तीन खिलाड़ी बने उपनिरीक्षक, पांच आरक्षी
कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत करमपुर के उत्तम सिंह, शारदानंद तिवारी और आमिर अली का चयन उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) के पद पर हुआ है। वहीं चंदन राजभर, मोईन अली, अजय यादव, धर्मेंद्र यादव और राहुल यादव को आरक्षी (कांस्टेबल) के पद पर नियुक्ति मिली है।

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी उत्तम सिंह। स्रो

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी उत्तम सिंह। स्रो

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी उत्तम सिंह। स्रो

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी उत्तम सिंह। स्रो

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी उत्तम सिंह। स्रो

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी उत्तम सिंह। स्रो

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी उत्तम सिंह। स्रो

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी उत्तम सिंह। स्रो

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी उत्तम सिंह। स्रो

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी उत्तम सिंह। स्रो

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी उत्तम सिंह। स्रो

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी उत्तम सिंह। स्रो

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