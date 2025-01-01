Ghazipur News: करमपुर के आठ खिलाड़ियों को यूपी पुलिस में मिली नौकरी

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समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर की करमपुर स्थित ग्रामीण खेल नर्सरी का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक पदक विजेता ललित कुमार उपाध्याय तथा ओलंपियन व अर्जुन अवॉर्डी राजकुमार पाल का नाम लेते हुए कहा कि करमपुर की खेल अकादमी ने अभावग्रस्त ग्रामीण परिवेश से आने वाली खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद यहां के खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है। करमपुर के आठ खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद गांव और जिले में खेल प्रेमियों ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई।तीन खिलाड़ी बने उपनिरीक्षक, पांच आरक्षीकुशल खिलाड़ी कोटे के तहत करमपुर के उत्तम सिंह, शारदानंद तिवारी और आमिर अली का चयन उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) के पद पर हुआ है। वहीं चंदन राजभर, मोईन अली, अजय यादव, धर्मेंद्र यादव और राहुल यादव को आरक्षी (कांस्टेबल) के पद पर नियुक्ति मिली है।