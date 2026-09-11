जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं : डॉ. अरविंद

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बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉ. अरविंद राजभर ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सक्रिय रूप से जोड़ना है। कार्यकर्ताओं को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। जखनिया के विधायक बेदी राम ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन के साथ संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर पार्टी की नीतियों और सरकार के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। बैठक में धर्मदेव यादव, विकास राय, नंदलाल गौतम, लालसा, सोनी प्रजापति, दीपक यादव, गुड्डू राजभर, विधायक प्रतिनिधि अरविंद कुमार, डॉ. रामजी राजभर उपस्थित थे।

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मनिहारी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) की बैठक हंसराजपुर में बृहस्पतिवार को हुई। मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर की उपस्थिति में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को जनता से जोड़ने और सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।