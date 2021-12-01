Ghazipur News: स्कूल देरी से पहुंचने पर 10वीं के छात्र की लाठी-डंडों से पिटाई, शिक्षक पर प्राथमिकी

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सादात थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी महिला ने बताया कि उनका बेटा कक्षा दस का छात्र है। बेटे ने बताया कि बुधवार को दो अन्य छात्रों के साथ उसे विद्यालय पहुंचने में देर हो गई। तीनों ने अध्यापक से कक्षा में प्रवेश की अनुमति मांगी। आरोप है कि शिक्षक विजय कुमार यादव नाराज हो गए। दोनों छात्र वहां से भाग गए, जबकि वो पकड़ लिया गया। छात्र का आरोप है कि शिक्षक ने लाठी-डंडे से उसकी पिटाई की और गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। एक अन्य शिक्षक पर हाथ पकड़ने का भी आरोप लगाया है।बेटे ने बताया कि पिटाई के दौरान वह अचेत हो गया। इसके बाद उसे चाय पिलाई गई। विद्यालय में पढ़ने वाले गांव के अन्य छात्र बाद में उसे घर लेकर गए। परिजन पहले सादात थाने पहुंचे, लेकिन विद्यालय शादियाबाद थाना क्षेत्र में होने की जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे। छात्र की मां ने बताया कि पति गुजरात में रहते हैं और यही उनका इकलौता बेटा है। वह स्वभाव से सीधा है। घटना को लेकर वह काफी चिंतित हैं। थाना प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।