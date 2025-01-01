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भाजपा सरकार गरीब, पिछड़ा व दलित विरोधी : श्यामलाल पाल

Fri, 09 Oct 2026 12:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:23 AM IST
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BJP government is anti-poor, anti-backward, and anti-Dalit: Shyamalal Pal
समाजवादी पीडीए कार्यकर्ता महासम्मेलन में सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का माल्यार्पण करते - फोटो : हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसा मासूम। संवाद
जखनिया । भाजपा सरकार गरीब, पिछड़ा व दलित विरोधी है। जबकि सपा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। सपा की ओर से बृहस्पतिवार को एक शैक्षणिक संस्थान में आयोजित समाजवादी पीडीए कार्यकर्ता महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहीं।
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उन्होंने कहा कि भाजपा चंद औद्योगिक घरानों के चेहरे पर मुस्कराहट लाने में मशगूल है। संविधान और लोकतंत्र पर आसन्न खतरे से आगाह करते हुए कहा कि हमें इनकी साजिश से सचेत रहने की जरूरत है। आज प्रदेश का पूरा का पूरा पीडीए तबका इस सरकार से पूरी तरह से पीड़ित है। यह तबका आने वाले विधानसभा के चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेकेंगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, विधायक जै किशन साहू, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम, आमिर अली, विजय बहादुर यादव आदि मौजूद रहे।

समाजवादी पीडीए कार्यकर्ता महासम्मेलन में सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का माल्यार्पण करते

समाजवादी पीडीए कार्यकर्ता महासम्मेलन में सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का माल्यार्पण करते - फोटो : हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसा मासूम। संवाद

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