Ghazipur News: कोच गाइडेंस सिस्टम से लैस होगा औड़िहार जंक्शन

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जंक्शन पर सात प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्मों पर कोच गाइडेंस सिस्टम न होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यात्री अपने-अपने कोच को ढूंढने के लिए कभी आगे तो कभी पीछे की ओर दौड़ लगाते हैं। सबसे अधिक महिला, बुजुर्ग और उन यात्रियों को होती है, जिनके पास सामान अधिक होता है।रेलवे प्रशासन की ओर से जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्मों पर कोच गाइडेंस सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दावा है कि मार्च 2027 तक यह काम पूरा हो जाएगा।