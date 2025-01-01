Ghazipur News: माता मरियम की निकाली गई शोभायात्रा

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सुबह माता मरियम की प्रतिमा को आकर्षक झांकी के रूप में पालकी में सजाकर मिशन परिसर से हार्टमनपुर इंटर कॉलेज तक शोभायात्रा निकाली गई। पालकी के साथ वाराणसी धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष स्वामी यूजिन जोसफ, हार्टमनपुर इंटर कॉलेज के प्रशासक फादर पी. विक्टर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं एवं अन्य श्रद्धालु चल रहे थे। इसके बाद मिशन बोर्डिंग की छात्राओं ने स्वागत गीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। तीर्थ पर्व का शुभारंभ झंडोत्तोलन के साथ हुआ था। इस मौके पर फादर डेविड, वाराणसी धर्मप्रांत के शिक्षा सचिव फादर सी. थॉमस, फादर जयरतन, फादर प्रमोद, फादर सुरेश अगस्टीन आदि मौजूद रहे।

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दुबिहा। बाराचवर विकासखंड के हार्टमनपुर मिशन स्थित चर्च में दुख निवारिका माता मरियम का दो दिवसीय तीर्थ पर्व (मरियालय दिवस) रविवार को धार्मिक अनुष्ठानों एवं शोभायात्रा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर वाराणसी धर्मप्रांत के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया।