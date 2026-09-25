Ghazipur News: ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 90 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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बालकों के 14 वर्ष आयु वर्ग में शिवम यादव, अंश प्रजापति, आकाश यादव, यश प्रजापति, आर्यन एवं बालिकाओं में आराध्या यादव, अर्पिता रावत ने पहला स्थान हासिल किया।संयोजक विद्यालय के खेल प्रशिक्षक गौरव सिंह एवं गाजीपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि बालकों के 17 वर्ष आयु वर्ग में पीयूष शर्मा, जितेंद्र यादव, आकाश कनौजिया, हर्ष प्रताप सिंह, आकाश कुमार, अखिल यादव, असद खान, आयुष यादव, विशाल मौर्या एवं बालिकाओं में नव्या यादव, तेजस्विनी प्रजापति, खुशी सिंह, आयुषी सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।बालकों के 19 वर्ष आयु वर्ग में आदित्य दुबे, बाबूलाल यादव, शिवराज यादव एवं बालिकाओं में संजना ने प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने पदक पहनाकर खिलाड़ियों को संम्मानित किया। उन्होंने बताया कि 29 सितंबर को चंदौली में मंडल प्रतियोगिता के लिए गाजीपुर की टीम रवाना होगी।इस मौके पर जिला खेलकूद समिति के सचिव आकाश सिंह, पंकज कुमार सिंह, प्रधानाचार्य हरिनारायण यादव, दुर्गेश प्रशाद, सुभाष भारद्वाज, खुशी मोदनवाल, अल्का मौर्या, मोनी पाल, विशाल कुमार, रविकांत कुमार, वीरेंद्र मौर्या, राजकुमार, युधिष्ठिर चौरसिया आदि उपस्थित रहे। संवाद