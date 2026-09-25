Ghazipur News: पहली पाली में 413 और दूसरी में 416 प्रशिक्षु रहे अनुपस्थित

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जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य-उप शिक्षा निदेशक बालमुकुंद प्रसाद ने बताया कि पहली पाली में शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध विषय की परीक्षा हुई। इसमें 9130 प्रशिक्षु पंजीकृत थे, इनमें 8717 उपस्थित और 413 अनुपस्थित रहे। विज्ञापन

वहीं दूसरी पाली में समावेशी विषय की परीक्षा आयोजित हुई। इसमें 9659 पंजीकृत प्रशिक्षुओं में 9234 ने परीक्षा दी, जबकि 416 अनुपस्थित रहे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सादात में पहले दिन प्रथम पाली में शैक्षिक मूल्यांकन एवं नवाचार प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई। विज्ञापन विज्ञापन

जबकि द्वितीय पाली में समावेशी शिक्षा की परीक्षा कराई गई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य-उप शिक्षा निदेशक बालमुकुंद प्रसाद ने बताया कि पहली पाली में शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध विषय की परीक्षा हुई। इसमें 9130 प्रशिक्षु पंजीकृत थे, इनमें 8717 उपस्थित और 413 अनुपस्थित रहे।वहीं दूसरी पाली में समावेशी विषय की परीक्षा आयोजित हुई। इसमें 9659 पंजीकृत प्रशिक्षुओं में 9234 ने परीक्षा दी, जबकि 416 अनुपस्थित रहे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सादात में पहले दिन प्रथम पाली में शैक्षिक मूल्यांकन एवं नवाचार प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई।जबकि द्वितीय पाली में समावेशी शिक्षा की परीक्षा कराई गई।

गाजीपुर। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा बृहस्पतिवार को जिले के 39 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बीच शुरू हुई। दो पालियों में हुई परीक्षा में पहली में 413 और दूसरी में 416 प्रशिक्षु अनुपस्थित रहे। डायट प्राचार्य सहित अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।