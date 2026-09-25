फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   413 trainees were absent in the first shift and 416 in the second.

Ghazipur News: पहली पाली में 413 और दूसरी में 416 प्रशिक्षु रहे अनुपस्थित

Fri, 25 Sep 2026 01:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
413 trainees were absent in the first shift and 416 in the second.
श्री कृष्णा इंटर कॉलेज डेढ़गावा से डीएलएड की परीक्षा देकर बाहर निकलते परीक्षार्थी। संवाद
गाजीपुर। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा बृहस्पतिवार को जिले के 39 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बीच शुरू हुई। दो पालियों में हुई परीक्षा में पहली में 413 और दूसरी में 416 प्रशिक्षु अनुपस्थित रहे। डायट प्राचार्य सहित अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
विज्ञापन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य-उप शिक्षा निदेशक बालमुकुंद प्रसाद ने बताया कि पहली पाली में शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध विषय की परीक्षा हुई। इसमें 9130 प्रशिक्षु पंजीकृत थे, इनमें 8717 उपस्थित और 413 अनुपस्थित रहे।
विज्ञापन

वहीं दूसरी पाली में समावेशी विषय की परीक्षा आयोजित हुई। इसमें 9659 पंजीकृत प्रशिक्षुओं में 9234 ने परीक्षा दी, जबकि 416 अनुपस्थित रहे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सादात में पहले दिन प्रथम पाली में शैक्षिक मूल्यांकन एवं नवाचार प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

जबकि द्वितीय पाली में समावेशी शिक्षा की परीक्षा कराई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed