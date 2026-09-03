Ghazipur News: 15 साल पुराने भूमि विवाद का मौके पर निस्तारण

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दुल्लहपुर। जलालाबाद गांव में करीब 15 वर्षों से चले आ रहे भूमि विवाद का बुधवार को राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर निस्तारण करा दिया। गाटा संख्या 105 में 0.0171 हेक्टेयर भूमि को लेकर सुदामा चौहान और राधिका यादव के बीच विवाद चल रहा था। मामला चकबंदी न्यायालय से लेकर राजस्व न्यायालय और वर्तमान में उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है और विचाराधीन बताया जा रहा है। इसके बावजूद जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आवेदिका को कब्जा-दखल करा दिया। राजस्व निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि राधिका यादव ने भूमि पर अधिकार और कब्जे को लेकर जिलाधिकारी के जनता दर्शन में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी ने मौके की स्थिति की जानकारी लेने के बाद संबंधित भूमि पर आवेदिका को कब्जा-दखल दिलाने के निर्देश दिए थे। मौके पर लेखपाल सौरभ सिंह, लेखपाल आशुतोष पांडेय समेत पुलिस बल मौजूद रहा।