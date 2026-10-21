झूले से 25 फीट ऊंचाई से गिरा युवक: गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, रामलीला मेले में मच गई अफरातफरी

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पुलिस के अनसार शिकोहाबाद के एटा तिराहा स्थित कुरैशियान मस्जिद के पास रहने वाला 32 वर्षीय जुल्फिकार मंगलवार देर रात मेले में घूमने गया था और वह नाव झूले में झूल रहा था। घायल युवक का कहना है कि वह झूले में एक किनारे पर बैठा था और अचानक असंतुलित होने के कारण नीचे गिर पड़ा। मौके पर मौजूद कुछ अन्य लोगों का कहना था कि झूला चलने के दौरान युवक खड़े होने का प्रयास कर रहा था, जिसके चलते उसका हाथ छूट गया और वह गिर गया। इस हादसे में उसकी कमर में गंभीर चोटें आई हैं।घटना की खबर मिलते ही रोते-बिलखते परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। हादसे के बाद मेला संचालकों ने सुरक्षा को देखते हुए झूलों का संचालन बंद करा दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने टिकट के रुपये वापस न मिलने पर रोष भी व्यक्त किया। इस दुर्घटना ने एक बार फिर मेलों में झूलों की तकनीकी सुरक्षा और मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।घायल युवक ट्रामा सेंटर में उपचाराधीन है। मामले में जांच की जा रही है।