बड़ी खबरें: भाई ने बहन को मारी गोली, यूनिवर्सिटी में हंगामा; बांकेबिहारी मंदिर में इस प्रतिबंध का विरोध

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आगरा में सनसनीखेज घटना सामने आई। नशे में धुत होकर घर पहुंचे भाई ने किचन में काम कर रही बहन को गोली मार दी। गोली बहन की पीठ में जा धंसी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी भाग गया। मामले में युवती के पिता ने बेटे राहुल कुमार उर्फ चौबा, बड़े भाई सुमेर सिंह और उनकी पत्नी राजकुमारी के खिलाफ तहरीर देकर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रिजल्ट की गड़बड़ी को लेकर विश्वविद्यालय छात्रों का आक्रोश एक बार फिर फूट पड़ा। उन्होंने डाॅ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। जमकर हंगामा किया। वहीं, मथुरा के बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद फेंककर चढ़ाने पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध शुरू हो गया है। मंदिर की हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों और सेवायत गोस्वामियों ने इस फैसले को अनुचित बताया है। उनका कहना है कि यह प्रतिबंध ब्रज के मंदिरों की परंपरा के खिलाफ है। आगरा में कंपाउंडर की माैत के मामले में पिता ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाया जा रहा है। परिवार न्याय चाहता है। वहीं, आगरा के जनकपुरी महोत्सव में महाराष्ट्र का गिरोह सक्रिय था। गिरोह के दो सदस्य एक महिला के हाथों से सोने की चूड़ियां चोरी कर फरार हो गए थे। पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे से दोनों को गिरफ्तार किया है।