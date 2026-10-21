किसान की दर्दनाक माैत: खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग पर नीलगाय का हमला, सींगों से गोदकर ली जान

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रामरतन घर से आधा किलोमीटर दूर खेत पर मंगलवार रात 10 बजे गए थे। उन्होंने बाजरे की फसल की थी। मेहनत से बोई फसल को खुले घूम रहे जानवर उजाड़ न दें इस लिए वह रात को ही रखवाली के लिए खेत पर पहुंच गए थे। उन्हें क्या पता था कि नीलगाय का हमला उन्हें सुबह का सूरज भी नहीं देखने देगा।बुधवार सुबह करीब साढ़े सात बजे जब किसान का बड़ा बेटा सत्यवीर खेत पर पहुंचा तो पिता का खून से लथपथ शव देख उसकी चीख निकल गई। शोर सुनकर ग्रामीण और परिजन मौके पर दौड़ पड़े। खेती-किसानी कर परिवार का गुजारा करने वाले रामरतन अपने पीछे पत्नी, तीन बेटे और दो बेटियां रोता-बिलखता छोड़ गए हैं। हादसे से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा है।मृतक के भाई राजाराम यादव ने बताया कि नीलगाय ने तड़के करीब चार बजे शौच के लिए जा रहे ग्रामीण कोमल सिंह पर भी हमला बोला था। वह घायल हैं। नील गाय ने दो भैंसों को भी घायल कर दिया था। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा पशुओं व खूंखार नीलगायों के उत्पात से निजात दिलाने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की जोरदार मांग की है।शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।