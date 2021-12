{"_id":"61c60a0a4223c97faf4651b6","slug":"youth-and-old-man-killed-in-road-accidents-firozabad-news-agr519002848","type":"story","status":"publish","title_hn":"Youth and old man killed in road accidents","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Youth and old man killed in road accidents

आगरा ब्यूरो

Updated Fri, 24 Dec 2021 11:27 PM IST Updated Fri, 24 Dec 2021 11:27 PM IST

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

सड़क हादसों में युवक और वृद्ध की मौत

फिरोजाबाद/सिरसागंज। सिरसागंज और नगला खंगर थाना क्षेत्र में हुए हादसे के दौरान युवक और वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए।

नगला खंगर थाना क्षेत्र के गांव उरावर निवासी सौरभ (27) बाजार से घर लौट रहा था। गांव के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते ही चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर कब्जे में ले लिया। थानाध्यक्ष नगला खंगर तेजवीर सिंह का कहना है कि चालक को तलाश किया जा रहा है। वहीं सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव रुधावली के समीप ऑटो पलटने से श्रीदयाल(60) निवासी लेहटई थाना सिरसागंज की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराया। सिरसागंज थानाध्यक्ष आजाद पाल सिंह ने बताया कि हादसा बृहस्पतिवार को हुआ था।