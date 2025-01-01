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Firozabad News: युवक को लात-घूंसों से पीटा, जान से मारने की धमकी

Tue, 13 Oct 2026 12:14 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 13 Oct 2026 12:14 AM IST
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Young man beaten with kicks and punches; threatened with death.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। रसूलपुर थाना क्षेत्र के हाजीपुरा स्थित हिंदी स्कूल के पीछे के पीड़ित नजमुल हसन ने आरोप लगाया 11 अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे वह किसी काम से 60 फुटा रोड पर जा रहा था, तभी शहनाई मैरिज होम के पास जाहिद निवासी कोहिनूर रोड बाबर टेंट हाउस वाली गली थाना रामगढ़ ने उसे रोक लिया। आरोप है कि जाहिद ने गाली-गलौज कर मारपीट की। वहीं, जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। रामगढ़ थाना प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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