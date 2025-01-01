Firozabad News: ट्रक का डाला खोलते समय कांच के ढेर में दबा मजदूर, मौत

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थाना शिकोहाबाद के गांव दिखतोली निवासी धर्मवीर 50 पीतांबरा ग्लास वर्क्स में मजदूरी करते थे। सोमवार दोपहर एक बजे करीब वह फैक्टरी आए कांच से भरे ट्रक का डाला खोल रहे थे। डाला खुलने के साथ ही वह हट नहीं पाए, जिससे ट्रक में लदा कांच उनके ऊपर गिर गया। कांच के ढेर के नीचे दबने से धर्मवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होते ही फैक्टरी में अफरा-तफरी मच गई।इस बीच साथी मजदूरों आनन-फानन में घायल धर्मवीर को कांच के ढेर से बाहर निकाला और सरकारी ट्रॉमा सेंटर ले गए। अस्पताल में परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भिजवा दिया। सीओ अरुण कुमार चौरसिया का कहना है कि ट्रक से कांच उतारते समय अचानक कांच गिरने के कारण मजदूर की दबने व कांच लगने से मौत हो गई है।