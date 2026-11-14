Firozabad News: महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, हत्या का आरोप

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एटा जिले के जैथरा थाना क्षेत्र के नगला धुन निवासी सपना (21) की शादी 27 नवंबर 2023 को एका थाना क्षेत्र के गांव कैलई निवासी सतीश के साथ हुई थी। मृतका चार बहनों में सबसे बड़ी थी। मृतका के छोटे भाई सौरभ ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुरालीजनों द्वारा दहेज के लिए उनकी बहन को लगातार परेशान किया जा रहा था। उन्होंने 7 नवंबर को ही एक बाइक भी दी थी, इसके बावजूद 11 नवंबर को सपना के साथ मारपीट की गई और 12 नवंबर को फोन पर उसकी मौत की सूचना दी गई।दूसरी ओर, पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि शादी के बाद से ही सपना की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। तबीयत बिगड़ने पर जब परिजन उसे इलाज के लिए एटा से आगरा लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।सीओ जसराना प्रेमप्रकाश पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला की मौत बीमारी के चलते होना प्रतीत हो रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। मृतका के परिजनों की ओर से तहरीर मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।