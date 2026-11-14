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Firozabad News: पुलिस लाइन के सामने बाइक सहित नाले में गिरा सिपाही, घायल

Sat, 14 Nov 2026 12:19 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 14 Nov 2026 12:19 AM IST
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Constable falls into a drain along with his bike in front of the Police Lines; sustains injuries.
घायल सिपाही को ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी। संवाद - फोटो : घायल सिपाही को ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी। संवाद
फिरोजाबाद। पुलिस लाइन के सामने विजयपुरा चौराहे पर पुलिया पर मोड़ने के दौरान शुक्रवार दोपहर बाइक सवार सिपाही नाले में जा गिरा। बाइक के नीचे दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत कर बाइक हटाई और सिपाही को बाहर निकाला।
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अलीगढ़ जनपद के थाना गोड़ा क्षेत्र के गांव शहरी मदनगढ़ी निवासी धर्मवीर सिंह (55) न्यायालय सुरक्षा में तैनात हैं। वह पुलिस लाइन के सामने विजयपुरा चौराहे पर किराए के मकान में रहते हैं। शुक्रवार दोपहर कमरे से ड्यूटी पर आ रहे थे। इसी दौरान पुलिस लाइन के सामने विजयपुरा चौराहे पर पुलिया पर मोड़ने के दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। बाइक समेत नाले में गिरने से वह उसके नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें बाहर निकाला। हादसा होते ही आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस घायल सिपाही को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंची। जहां चिकित्सकों ने भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। सीओ सदर तेजस त्रिपाठी ने बताया कि थाना मटसैना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
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