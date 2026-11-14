Firozabad News: पुलिस लाइन के सामने बाइक सहित नाले में गिरा सिपाही, घायल

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अलीगढ़ जनपद के थाना गोड़ा क्षेत्र के गांव शहरी मदनगढ़ी निवासी धर्मवीर सिंह (55) न्यायालय सुरक्षा में तैनात हैं। वह पुलिस लाइन के सामने विजयपुरा चौराहे पर किराए के मकान में रहते हैं। शुक्रवार दोपहर कमरे से ड्यूटी पर आ रहे थे। इसी दौरान पुलिस लाइन के सामने विजयपुरा चौराहे पर पुलिया पर मोड़ने के दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। बाइक समेत नाले में गिरने से वह उसके नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें बाहर निकाला। हादसा होते ही आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस घायल सिपाही को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंची। जहां चिकित्सकों ने भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। सीओ सदर तेजस त्रिपाठी ने बताया कि थाना मटसैना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

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फिरोजाबाद। पुलिस लाइन के सामने विजयपुरा चौराहे पर पुलिया पर मोड़ने के दौरान शुक्रवार दोपहर बाइक सवार सिपाही नाले में जा गिरा। बाइक के नीचे दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत कर बाइक हटाई और सिपाही को बाहर निकाला।