आगरा न्यूज: जड़ से काट दिया पापड़ी का पेड़, वन विभाग पहुंचा तो खुली पोल; अब दर्ज हुई FIR

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ताज फारेस्ट कॉलोनी, सदर बाजार निवासी वनरक्षक संदीप कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को सूचना मिली कि सेवला सराय, सैमरी रोड, वैष्णों कॉलोनी के सामने पापड़ी के वृक्षों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। इस पर वो जांच के लिए पहुंच गए। सूचना सही पाई गई। पेड़ को जड़ से काटा गया था। पूछताछ में पता चला कि पेड़ को सेवला सराय निवासी विजय पाल ने काटा है।उन्होंने उसके खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसीपी सदर अमीषा सिंह का कहना है कि आरोपी के खिलाफ साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की जाएगी।