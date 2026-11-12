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आगरा न्यूज: जड़ से काट दिया पापड़ी का पेड़, वन विभाग पहुंचा तो खुली पोल; अब दर्ज हुई FIR

Thu, 12 Nov 2026 07:34 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 12 Nov 2026 07:34 AM IST
सार

आगरा के सदर क्षेत्र में वैष्णों कॉलोनी के सामने पापड़ी का पेड़ अवैध रूप से जड़ से काट दिया गया। वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने सेवला सराय निवासी विजय पाल के खिलाफ वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
 

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Illegal Tree Felling in Agra: FIR Registered Over Cutting of Papdi Tree
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा के सदर स्थित वैष्णों कॉलोनी के सामने अवैध रूप से पापड़ी का पेड़ का दिया गया। मामले में वन विभाग के वनरक्षक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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ताज फारेस्ट कॉलोनी, सदर बाजार निवासी वनरक्षक संदीप कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को सूचना मिली कि सेवला सराय, सैमरी रोड, वैष्णों कॉलोनी के सामने पापड़ी के वृक्षों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। इस पर वो जांच के लिए पहुंच गए। सूचना सही पाई गई। पेड़ को जड़ से काटा गया था। पूछताछ में पता चला कि पेड़ को सेवला सराय निवासी विजय पाल ने काटा है।


उन्होंने उसके खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसीपी सदर अमीषा सिंह का कहना है कि आरोपी के खिलाफ साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की जाएगी।
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