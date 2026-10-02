फिरोजाबाद में कुल्हाड़ी से वार कर महिला की हत्या: नहर के पास मिली खून से सनी लाश, रिश्तेदार पर वारदात का शक

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कौरारी खेड़ा निवासी सोनी (38) पत्नी संदीप शुक्रवार शाम करीब 6 बजे खेत पर घास लेने गई थी। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान घर से करीब 600 मीटर दूर खेत के पास से गुजर रही नहर के किनारे सोनी का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। मृतका के सिर पर कुल्हाड़ी से कई जानलेवा वार किए गए थे। मृतका के पति के साथ दो साल पहले दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। महिला का एक 13 वर्ष का बेटा है, जो अपने ननिहाल में रहता है।हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस, सीओ सिरसागंज, एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची और पड़ताल की। परिवार की एक किशोरी ने पुलिस को बताया कि पारिवारिक रंजिश के चलते घर के ही एक पुरुष ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद से संदिग्ध आरोपी फरार है और उसका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है।पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। संदिग्ध पुरुष की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शव मोर्चरी भेज दिया है। -