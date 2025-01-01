Firozabad News: सफाई नायक को चेतावनी, खाली प्लाट मालिकों से जुर्माना वसूली के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 06 Oct 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
फिरोजाबाद। सोमवार को औचक निरीक्षण को निकले नगर आयुक्त वार्ड 16 ओर 49 में सफाई व्यवस्था से जुड़ी खामियां नजर आईं।क्षेत्रीय सफाई नायक को सुधार की चेतावनी जारी की गई है।
सोमवार को नगर आयुक्त प्रशांत नागर ने स्वच्छता,प्रकाश विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ड 49 दुर्गानगर का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान भट्ठी वाली गली स्थित नालियों में सिल्ट जमा मिली। गलियों के नुक्कडों पर कचरा पसरा दिखा।मोहल्ला स्थित खाली प्लांटों में गंदगी के ढेर जमा थे। आयुक्त ने संबंधित सफाई नायक राजेंद्र सिंह को चेतावनी जारी की है। वहीं जिन खाली प्लाटों में गंदगी के ढेर दिखे। उन पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सहायक नगर आयुक्त निहाल चंद भी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
सोमवार को नगर आयुक्त प्रशांत नागर ने स्वच्छता,प्रकाश विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ड 49 दुर्गानगर का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान भट्ठी वाली गली स्थित नालियों में सिल्ट जमा मिली। गलियों के नुक्कडों पर कचरा पसरा दिखा।मोहल्ला स्थित खाली प्लांटों में गंदगी के ढेर जमा थे। आयुक्त ने संबंधित सफाई नायक राजेंद्र सिंह को चेतावनी जारी की है। वहीं जिन खाली प्लाटों में गंदगी के ढेर दिखे। उन पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सहायक नगर आयुक्त निहाल चंद भी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन