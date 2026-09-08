फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Three miscreants arrested in an encounter; one shot in the leg.

Firozabad News: मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

Tue, 08 Sep 2026 10:38 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 08 Sep 2026 10:38 PM IST
विज्ञापन
Three miscreants arrested in an encounter; one shot in the leg.
टूंडला में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाशपुलिस - फोटो : टूंडला में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश पुलिस
टूंडला (फिरोजाबाद) । थाना पुलिस ने स्टेशन रोड स्थित सर्राफा की दुकान में नकब लगाकर चोरी का पर्दाफाश करते हुए तीन बदमाशों को सोमवार देररात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। चोरी किए सोने-चांदी के आभूषण, तमंचा-कारतूस एवं चोरी में प्रयुक्त औजार बरामद किए हैं।
विज्ञापन


3 जुलाई को नकबजनी कर स्टेशन रोड स्थित श्रीजी ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हुई थी। घटना को लेकर एसएसपी आदित्य लांग्हे ने पुलिस टीमों का गठन किया था। सीओ अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि सोमवार रात पुलिस को सूचना पर जानकारी मिली कि पुराने बाईपास स्थित गेल गैस प्लांट से पहले खाली पड़े प्लॉट में बदमाश चोरी का माल बेचने और किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर दी।
विज्ञापन


खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर दो फायर झोंक दिए। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि दो बदमाशों को पुलिस घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। सीओ ने बताया कि घायल बदमाश सौदागर शेख निवासी मालदा, पश्चिम बंगाल, हाल निवासी भूड़ भरत नगर, विजय नगर, गाजियाबाद है। गिरफ्तार अन्य बदमाश गंगा उर्फ गौरव निवासी उडेसर, थाना एका, फिरोजाबाद, हाल निवासी नगला समन, थाना कोतवाली देहात, एटा और अजीत कुमार निवासी नगला समन, एटा हैं। गिरफ्तार बदमाशों को न्यायालय भेजा, जहां से उन्हें जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


बदमाशों से आभूषण व नकदी सहित ये हुए बरामद

पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से एक तमंचा व तीन कारतूस बरामद किए हैं। वहीं, तलाशी के दौरान 10 हजार रुपये नकद तथा सोने-चांदी के आभूषण में बिछुआ, पायल, पांच मंगलसूत्र, सात हाथ के ब्रेसलेट, दो कंगन, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, शुभ-लाभ, स्वास्तिक, सिक्के, अंगूठियां, कुबेर यंत्र की पत्तियां, दीपक, कानों के टॉप्स और कांच के मोतियों की मालाएं हैं। इसके अलावा चोरी में प्रयुक्त दो ऑक्सीजन सिलिंडर, पांच लीटर का लाल रंग का गैस सिलिंडर, इलेक्ट्रिक तराजू, लोहे का सब्बल, छेनी और पेचकस भी बरामद किए हैं।

बदमाशों पर दर्ज हैं ये आपराधिक मामले
मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास सौदागर शेख के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। वहीं गंगा उर्फ गौरव और अजीत कुमार के खिलाफ भी टूंडला तथा एटा में मुकदमे दर्ज हैं।


गाजियाबाद में हलवाई का काम करता था मुख्य सरगना

ज्वैलर्स के यहां लाखों की चोरी करने वाले बदमाशों का मुख्य सरगना सौदागर शेख निवासी मालदा, पश्चिम बंगाल, हाल निवासी भूड़ भरत नगर, विजय नगर, गाजियाबाद, गाजियाबाद में ही हलवाई का काम करता था। उसके साथ ही गंगा उर्फ गौरव निवासी उडेसर, थाना एका, फिरोजाबाद, हाल निवासी नगला समन, थाना कोतवाली देहात, एटा और अजीत कुमार निवासी नगला समन, एटा हलवाईगीरी का काम करते थे। तीनों ने मिलकर गाजियाबाद में गैंग बनाया था। पहले उन्होंने गाजियाबाद में ही वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद टूंडला में ज्वैलर्स की दुकान में नकबजनी की। इसके बाद उन्होंने एटा में मोबाइल की दुकान में चोरी की, जहां पकड़े जाने पर जेल गए थे। अभी जमानत पर छूटकर आए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed