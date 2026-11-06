Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Quality found to be poor; a 50-meter stretch on Jalesar Road will be re-asphalted.

Firozabad News: गुणवत्ता मिली खराब, जलेसर रोड पर 50 मीटर हिस्से पर दोबारा होगा डामरीकरण

Fri, 06 Nov 2026 07:24 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 06 Nov 2026 07:24 PM IST
विज्ञापन
Quality found to be poor; a 50-meter stretch on Jalesar Road will be re-asphalted.
फिरोजाबाद। क्लब चौराहा से आर्यनगर कट तक सड़क पेचवर्क- हॉटमिक्स प्लांट पेस्टिंग का काम दोबारा कराया जाएगा। पेस्टिंग कार्य की गुणवत्ता खराब होने संबंधी शिकायत के बाद नगर आयुक्त ने कार्यदायी संस्था को लगभग सड़क पर 50 मीटर लंबे हिस्सा पर पुर्ननिर्माण के निर्देश दिए है।
विज्ञापन

निगम द्वारा क्लब चौराहा से सेंट्रल बैंक तक जर्जर स्थिति वाली सड़क पर हॉट मिक्स प्लांट के जरिए पेस्टिंग-पेचवर्क को कार्ययोजना बनाई है। लगभग 48 लाख की कार्ययोजना पूर्ति का जिम्मा मैसर्स अक्षत कंट्रक्शन्स आगरा को दिया गया है।बीते बुधवार को क्षेत्रीय लोगों ने हॉटमिक्स प्लांट के जरिए हो रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए थे।इसके बाद निगम निर्माण विभाग ने जांच कर रिपोर्ट नगर आयुक्त को दी थी। वही नगर आयुक्त ने क्लब चौराहा से आर्यनगर कट तक निम्न गुणवत्ता वाले लगभग 50 मीटर हिस्से पर हॉटमिक्स प्लांट(डाबरीकरण)के निर्देश दिए हैं। सहायक अभियंता निर्माण प्रेमपाल सिंह के मुताबिक जांच के दौरान खामी मिली थी। ठेकेदार को क्लब चौराहा के समीप कुछ मीटर हिस्से में दोबारा डामरीकरण को कहा गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed