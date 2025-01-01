Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Massive traffic jam on the Agra highway from Tundla to Kuberpur

Firozabad News: आगरा हाईवे पर टूंडला से कुबेरपुर तक लगा भीषण जाम

Thu, 12 Nov 2026 12:20 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Thu, 12 Nov 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
Massive traffic jam on the Agra highway from Tundla to Kuberpur
टूंडला-आगरा हाईवे पर वाहनों की लगी लंबी कतारेंसंवाद - फोटो : टूंडला-आगरा हाईवे पर वाहनों की लगी लंबी कतारें संवाद
टूंडला। आगरा हाईवे पर एत्मादपुर चौराहे और बहरन तिराहे पर लगने वाले जाम में भाई-दूज पर वाहन चालकों व वाहनों में बैठे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी विकट रही कि जाम टूंडला से लेकर कुबेरपुर तक लंबी कतारों के रूप में फैल गया। वाहनों के रेंग-रेंगकर चलने से टूंडला से आगरा का 20 मिनट का सफर करीब दो से ढाई घंटे में पूरा हुआ। इसके चलते आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन


भाई-दूज पर नगर के सर्विस लेन सुभाष चौराहे पर ही नहीं, हाईवे की यातायात व्यवस्था भी चरमराई गई। बुधवार दोपहर एक बजे से देर शाम तक नगर के फिरोजाबाद सर्विस लेन पर जाम के हालात रहे। इतना ही नहीं हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। करीब 10 किमी लंबे भीषण जाम के चलते न केवल आम वाहन चालक बल्कि गंभीर मरीजों को ले जा रही एंबुलेंस भी काफी देर तक फंसी रहीं, जिससे मरीजों की जान पर बन आई। टूंडला से आगरा जाने वाले लोग घंटों जाम में जूझते नजर आए लेकिन यातायात व्यवस्था को सुचारु करने के लिए कोई प्रभावी उपाय नजर नहीं आया।
विज्ञापन


इस विकट समस्या से परेशान क्षेत्र के वाहन चालकों और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से एत्मादपुर चौराहे व बहरन तिराहे पर जल्द से जल्द ओवरब्रिज बनवाए जाने की पुरजोर मांग की है। ओवरब्रिज की मांग करने वालों में प्रमुख रूप से एनपी सक्सेना, पुष्पेंद्र उपाध्याय, डॉ. संजीव जैन, संदीप श्रीवास्तव, हिमांशु जैन, मोनू शर्मा, अनुराग शर्मा, अरुण जैन, मनीष यादव और अग्रज जैन आदि शामिल रहे। सीओ शेखर सेंगर का कहना है कि आगरा के एत्मापुर चौराहे व तिराहे पर वाहनों के अधिकाधिक आने पर जाम के हालात बनते हैं। टूंडला स्तर पर कोई जाम की समस्या नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed