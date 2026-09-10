Firozabad News: मकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जला

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मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद पांडेय के अनुसार, बुधवार रात करीब 8:26 बजे कंप्यूटर एमडीटी के माध्यम से जैन नगर, खैरा सैय्यद वाली गली, मथुरा नगर रोड, नेहरू नगर स्थित भगवानदास के घर में आग लगने की सूचना मिली। सूचना पर प्रभारी फायर स्टेशन फिरोजाबाद और सीएफओ टीम के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए।मौके पर पहुंचने पर पता चला कि मकान की पहली मंजिल में आग लगी हुई थी। कमरे में कपड़े और अन्य घरेलू सामान अधिक मात्रा में होने के कारण आग तेजी से फैल रही थी। दमकल कर्मियों ने वाटर मिस्ट की मदद से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया।आग की चपेट में आने से अलमारी, बेड, कपड़े और अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग से परिवार को लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है। दमकल विभाग की प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। हालांकि वास्तविक कारण की जांच की जा रही है।