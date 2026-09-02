Firozabad News: एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, जुए के फड़ पर छापेमारी के बाद नारखी थानाध्यक्ष लाइन हाजिर

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नारखी। थाना क्षेत्र के बरतरा गांव के समीप अमरूद के बाग में एसओजी द्वारा जुए के फड़ पर की गई कार्रवाई के बाद एसएसपी आदित्य लांग्हे ने सख्त कदम उठाते हुए नारखी थानाध्यक्ष राकेश गिरि को लाइन हाजिर कर दिया है। पूर्व में इस मामले में गौंछ चौकी प्रभारी और बीट सिपाही को निलंबित किया जा चुका है। एसओजी ने बरतरा के अमरूद बाग में छापा मारकर 10 जुआरियों को 28 हजार रुपये और तीन बाइकों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी भनक क्षेत्रीय पुलिस को नहीं लगी थी। एसएसपी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फेरबदल के तहत बसई मोहम्मदपुर के एसएचओ संजय पांडेय को नारखी थाने की कमान सौंपी गई है, जबकि मक्खनपुर कस्बा चौकी प्रभारी टुन्नू सिंह को नया बसई मोहम्मदपुर एसओ बनाया गया है। संवाद