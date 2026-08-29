Firozabad News: नजदीक एक्सपायरी की किट समय से इस्तेमाल करने के निर्देश

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फिरोजाबाद। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मटसेना का औचक निरीक्षण करते हुए डीएम संतोष कुमार शर्मा ने सीएमओ डॉ. रामबदन राम को निर्देश दिए कि अक्टूबर में एक्सपायर होने वाली एचबीएसएजी जांच किटों का समय से उपयोग सुनिश्चित किया जाए या आवश्यकतानुसार इन्हें अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को उपलब्ध कराकर बर्बाद होने से बचाया जाए। निरीक्षण के दौरान ओपीडी में 33 मरीजों का उपचार किया गया तथा लैब में 14 प्रकार की जांच और दवा वितरण कक्ष में 168 प्रकार की दवाएं उपलब्ध मिलीं। डीएम ने कर्मचारियों को मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार देने और स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी। संवाद