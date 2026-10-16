Firozabad News: कठिन पेपर के बीच समय कम... बढ़ाएगा विद्यार्थियों की टेंशन

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12 अक्तूबर को जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, इंटरमीडिएट में 15 फरवरी को रसायन विज्ञान और 17 फरवरी को भौतिक विज्ञान की परीक्षा निर्धारित है। दोनों विषयों में सूत्रों, अभिक्रियाओं, संख्यात्मक सवालों और महत्वपूर्ण अवधारणाओं की तैयारी करनी होती है। ऐसे में रसायन विज्ञान की परीक्षा देने के बाद अगले दिन में पूरे भौतिक विज्ञान का रिवीजन आसान नहीं होगा। विद्यार्थियों को अभी से दोनों विषयों के लिए समय बांटना होगा, ताकि परीक्षा के बीच कम अंतराल दबाव न बढ़ाए।वहीं हाईस्कूल के विद्यार्थियों की 12 फरवरी को गृह विज्ञान और 13 फरवरी को गणित की परीक्षा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दोनों विषय चुने हैं, उन्हें लगातार दो दिन परीक्षा देनी होगी। ऐसे में गणित के सवालों का नियमित अभ्यास और गृह विज्ञान के पाठों की पहले से पुनरावृत्ति जरूरी होगी।शिक्षक पंकज भारद्वाज ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के बीच मिलने वाले अवकाश पर निर्भर रहने के बजाय अभी से विषयवार तैयारी करनी चाहिए। कठिन विषयों के महत्वपूर्ण अध्याय पहले पूरे करें और रोजाना प्रश्नों का अभ्यास करें।डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हिमांशु शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी समय सारिणी के अनुसार पढ़ाई का लक्ष्य तय करें। गणित और भौतिक विज्ञान के सवाल नियमित हल करें, जबकि रसायन विज्ञान में सूत्रों और अभिक्रियाओं को दोहराते रहें। मॉडल पेपर हल करने से समय प्रबंधन में भी मदद मिलेगी।