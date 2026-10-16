Firozabad News: एक फेरा-अधूरे वचन, सनातन परंपराओं को पहना दिया लापरवाही का कफन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

समारोह के दौरान जब मंत्रोच्चार के बीच वर-वधू फेरे लेने के लिए आगे बढ़े, तो उन्हें सात फेरे पूरे करने का अवसर भी नहीं दिया गया। एक फेरा पूरा होते ही व्यवस्थापक अधिकारियों के इशारे पर मंच से माइक के जरिए रस्म रोकने का फरमान सुना दिया गया। पवित्र अग्नि के समक्ष सात फेरे और सात वचन पूरे किए बिना ही जोड़ों को विदाई दे दी गई। सनातन संस्कृति और वैदिक रीति-रिवाजों का ऐसा मखौल देखकर वहां मौजूद दूल्हा-दुल्हन और उनके स्वजन सन्न रह गए।शासनादेश की धज्जियां : गुलाब के बजाय गेंदे की माला और घटिया सामग्रीसरकारी बजट और शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान है कि वर-वधू को उच्च कोटि की ताजे गुलाब के फूलों की मालाएं पहनाई जाएंगी तथा निर्धारित मानक के अनुसार (आधा किलो बादाम, 250 ग्राम अखरोट, 250 ग्राम मखाना, 500 ग्राम किशमिश व सूखा नारियल) गुणवत्तापूर्ण ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों की डलिया दी जाएगी। लेकिन जिम्मेदारों ने अधिकारियों की नाक के नीचे गेंदे की सस्ती मालाएं पहनाकर औपचारिकता पूरी कर दी। इतना ही नहीं, जो उपहार सामग्री बांटी गई, वह भी बेहद घटिया और मानकविहीन निकली।स्वीकृत मैसेज मिलने के बावजूद जोड़े बैरंग लौटाएआयोजन में संवेदनहीनता की हद तब पार हो गई जब आजाद नगर निवासी नीशू और कबीरनगर निवासी सनी का परिवार शादी के लिए प्रांगण में पहुंचा। मोबाइल पर विवाह स्वीकृति का आधिकारिक मैसेज होने के बावजूद नगर निगम और विभागीय टीम ने बायोमीट्रिक में तकनीकी खराबी बताकर उन्हें मंडप से बाहर कर दिया। परिजन ने विधायक और महापौर के सामने गुहार लगाई, फिर भी उन्हें बैरंग लौटा दिया गया।नेताओं की मौजूदगी और अफसरों की लीपापोतीसमारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर विधायक मनीष असीजा, महापौर कामिनी राठौर और सीडीओ शत्रोहन वैश्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया था। जहां एक ओर जनप्रतिनिधि नवदंपतियों को आशीर्वाद देकर सरकारी योजनाओं के गुणगान कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मैदान में सनातन परंपराओं को लापरवाही का कफन पहनाया जा रहा था।इनकी सुनिएजब इस पूरी घोर लापरवाही पर जिला समाज कल्याण अधिकारी राजमती से सवाल किया गया, तो वे कमियों पर पर्दा डालते हुए सब कुछ ''''विधि-विधान और मानक के अनुसार'''' होने की बात कही।