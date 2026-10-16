Firozabad News: एक दिन की डीएम बन नीति ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं

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एक दिन की डीएम बनीं नीति ने विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता भी की और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझा। नीति दुबे को एक दिन का जिलाधिकारी बनाए जाने से उनके परिवार के साथ विद्यालय के शिक्षकों में भी खुशी की लहर है। छात्रा नीति ने कहा कि मैने प्रशासनिक कार्याें को नजदीकी से समझा। मेरा प्रयास रहेगा कि आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर डीएम बनूं। विज्ञापन

एक दिन की डीएम बनीं नीति ने विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता भी की और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझा। नीति दुबे को एक दिन का जिलाधिकारी बनाए जाने से उनके परिवार के साथ विद्यालय के शिक्षकों में भी खुशी की लहर है। छात्रा नीति ने कहा कि मैने प्रशासनिक कार्याें को नजदीकी से समझा। मेरा प्रयास रहेगा कि आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर डीएम बनूं।

फिरोजाबाद। पीएमश्री स्कूल सिविल लाइंस, दबरई की छात्रा नीति दुबे का डीएम की कुर्सी पर बैठने का सपना हकीकत बन गया। डीएम संतोष कुमार शर्मा ने नीति को एक दिन का जिलाधिकारी बनाकर न सिर्फ बेटियों उत्साह बढ़ाया, बल्कि प्रशासनिक कामकाज को करीब से समझने का अवसर भी दिया। डीएम की भूमिका में नीति ने जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए।