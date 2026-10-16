फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   firozabad news one day dm

Firozabad News: एक दिन की डीएम बन नीति ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं

Fri, 16 Oct 2026 02:58 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
firozabad news one day dm
फोटो 2 एक दिन की डीएम बनीं छात्रा कार्यालय में बैठकर जनसमस्या सुनती। स्रोत: विभाग - फोटो : Samvad
फिरोजाबाद। पीएमश्री स्कूल सिविल लाइंस, दबरई की छात्रा नीति दुबे का डीएम की कुर्सी पर बैठने का सपना हकीकत बन गया। डीएम संतोष कुमार शर्मा ने नीति को एक दिन का जिलाधिकारी बनाकर न सिर्फ बेटियों उत्साह बढ़ाया, बल्कि प्रशासनिक कामकाज को करीब से समझने का अवसर भी दिया। डीएम की भूमिका में नीति ने जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए।
विज्ञापन

एक दिन की डीएम बनीं नीति ने विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता भी की और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझा। नीति दुबे को एक दिन का जिलाधिकारी बनाए जाने से उनके परिवार के साथ विद्यालय के शिक्षकों में भी खुशी की लहर है। छात्रा नीति ने कहा कि मैने प्रशासनिक कार्याें को नजदीकी से समझा। मेरा प्रयास रहेगा कि आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर डीएम बनूं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed