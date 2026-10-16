Firozabad News: कांच कारोबारी से 26.63 लाख की धोखाधड़ी

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पीड़ित के मुताबिक, विपक्षी ने अप्रैल 2024 से मार्च 2026 के बीच कुल 58,28,020 रुपये का ग्लास वेयर माल खरीदा था। इसके एवज में केवल 31,65,000 रुपये का भुगतान किया गया और शेष 26.63 लाख रुपये बकाया रख लिए। आरोप है कि 6 जुलाई 2026 को अधिवक्ता रंजीत शर्मा के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजने पर आरोपी ने 11 जुलाई 2026 को फोन कर रुपया देने से साफ मना कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी व गाली-गलौज की। पीड़ित ने 29 जुलाई 2026 को एसएसपी से भी शिकायत की थी, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर अब यह कार्रवाई हुई है। संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी, ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।