फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   firozabad news thugi

Firozabad News: कांच कारोबारी से 26.63 लाख की धोखाधड़ी

Fri, 16 Oct 2026 02:48 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
firozabad news thugi
फिरोजाबाद। औद्योगिक क्षेत्र स्थित रचना इंडस्ट्रीज के पार्टनर कुणाल मित्तल (निवासी राजा का ताल, टूंडला) से 26.63 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर थाना दक्षिण पुलिस ने एसएन ग्लास डेकोरेटर्स के स्वामी अमर सिंह यादव (निवासी सुहागनगर) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

पीड़ित के मुताबिक, विपक्षी ने अप्रैल 2024 से मार्च 2026 के बीच कुल 58,28,020 रुपये का ग्लास वेयर माल खरीदा था। इसके एवज में केवल 31,65,000 रुपये का भुगतान किया गया और शेष 26.63 लाख रुपये बकाया रख लिए। आरोप है कि 6 जुलाई 2026 को अधिवक्ता रंजीत शर्मा के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजने पर आरोपी ने 11 जुलाई 2026 को फोन कर रुपया देने से साफ मना कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी व गाली-गलौज की। पीड़ित ने 29 जुलाई 2026 को एसएसपी से भी शिकायत की थी, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर अब यह कार्रवाई हुई है। संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी, ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed