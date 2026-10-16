Firozabad News: धोखाधड़ी के आरोप में श्रम विभाग का आउटसोर्सिंग कर्मचारी बर्खास्त

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विकास कुमार के खिलाफ उसके चाचा रामवरन ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि विकास ने उनकी बेटी की शादी में सरकारी अनुदान दिलाने के एवज में 5 हजार रुपये ले लिए थे, लेकिन आवेदन अपात्र होने से खारिज हो गया। ठगी की बात सामने आने पर चाचा ने शिकायत की थी। सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ के पत्र का संज्ञान लेते हुए विभाग की छवि धूमिल करने के आरोप में अनुसेवक की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई हैं।