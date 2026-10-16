Firozabad News: जीएसटी घटा, फिर भी महंगी हुईं दवाएं

विज्ञापन



प्रमुख दवाओं के बदले दाम:

सल्टामिसिलिन: पहले 459 अब 490

जीरोडोल एसपी: पहले 139 अब 150

ओसीड डी: पहले 198 अब 218

पैन 40: पहले 175 अब 192

अल्कासोल: पहले 140 अब 147

फेरोराइट 300: पहले 1375 अब 1434

सुप्राडीन: पहले 62 अब 75

ग्लिमीस्टार पीएम: पहले 117 अब 128

ग्लूकोमस्ट पीएम: पहले 116 अब 128





मधुमेह की दवा रोज खानी पड़ती है। कीमतें बढ़ने से बजट बिगड़ रहा है। जीएसटी कम होने से राहत की उम्मीद थी, लेकिन अब दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। - एलेश जैन, मरीज विज्ञापन



पहले ही इलाज और जांच में काफी पैसा खर्च होता है। अब दवाओं के दाम बढ़ने से हर महीने अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। - ऊषादेवी, मरीज विज्ञापन विज्ञापन

प्रमुख दवाओं के बदले दाम:सल्टामिसिलिन: पहले 459 अब 490जीरोडोल एसपी: पहले 139 अब 150ओसीड डी: पहले 198 अब 218पैन 40: पहले 175 अब 192अल्कासोल: पहले 140 अब 147फेरोराइट 300: पहले 1375 अब 1434सुप्राडीन: पहले 62 अब 75ग्लिमीस्टार पीएम: पहले 117 अब 128ग्लूकोमस्ट पीएम: पहले 116 अब 128मधुमेह की दवा रोज खानी पड़ती है। कीमतें बढ़ने से बजट बिगड़ रहा है। जीएसटी कम होने से राहत की उम्मीद थी, लेकिन अब दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। - एलेश जैन, मरीजपहले ही इलाज और जांच में काफी पैसा खर्च होता है। अब दवाओं के दाम बढ़ने से हर महीने अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। - ऊषादेवी, मरीज

फिरोजाबाद। दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी होने के बावजूद दवा कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनियों ने कच्चे माल की लागत और परिवहन खर्च बढ़ने का हवाला देकर कई दवाओं के दाम 10 से 59 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। इसका सीधा असर मधुमेह, किडनी, संक्रमण और पेट संबंधी बीमारियों के उन मरीजों पर पड़ रहा है, जिन्हें रोजाना दवाएं लेनी पड़ती हैं। द केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि टैक्स घटने के बावजूद कीमतों में इजाफा होने से मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही है।