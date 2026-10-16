फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   firozabad news medicine inspection

Firozabad News: जीएसटी घटा, फिर भी महंगी हुईं दवाएं

Fri, 16 Oct 2026 02:55 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
firozabad news medicine inspection
फिरोजाबाद। दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी होने के बावजूद दवा कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनियों ने कच्चे माल की लागत और परिवहन खर्च बढ़ने का हवाला देकर कई दवाओं के दाम 10 से 59 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। इसका सीधा असर मधुमेह, किडनी, संक्रमण और पेट संबंधी बीमारियों के उन मरीजों पर पड़ रहा है, जिन्हें रोजाना दवाएं लेनी पड़ती हैं। द केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि टैक्स घटने के बावजूद कीमतों में इजाफा होने से मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही है।
विज्ञापन

प्रमुख दवाओं के बदले दाम:
सल्टामिसिलिन: पहले 459 अब 490
जीरोडोल एसपी: पहले 139 अब 150
ओसीड डी: पहले 198 अब 218
पैन 40: पहले 175 अब 192
अल्कासोल: पहले 140 अब 147
फेरोराइट 300: पहले 1375 अब 1434
सुप्राडीन: पहले 62 अब 75
ग्लिमीस्टार पीएम: पहले 117 अब 128
ग्लूकोमस्ट पीएम: पहले 116 अब 128


मधुमेह की दवा रोज खानी पड़ती है। कीमतें बढ़ने से बजट बिगड़ रहा है। जीएसटी कम होने से राहत की उम्मीद थी, लेकिन अब दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। - एलेश जैन, मरीज
विज्ञापन


पहले ही इलाज और जांच में काफी पैसा खर्च होता है। अब दवाओं के दाम बढ़ने से हर महीने अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। - ऊषादेवी, मरीज
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed