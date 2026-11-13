Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   firozabad news dead body murder blaim

Firozabad News: नाले में मिला था शव, परिजन ने जताई हत्या की आशंका

Fri, 13 Nov 2026 01:53 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
firozabad news dead body murder blaim
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

शिकोहाबाद। मैनपुरी तिराहे के निकट नाले में मिले हलवाई बृजेश यादव की मौत का मामला फिर से गरमा गया है। मृतक की पत्नी एवं बहनों ने हत्या की आशंका जताई है। इसके चलते पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं।
मोहल्ला कटरा मीरा निवासी बृजेश बड़ा बाजार में हलवाई का काम करता था। वह दिवाली का पूजन करने के बाद पत्नी से 500 रुपये लेकर घर से निकला था। वह शराब पीने का आदी था। 9 नवंबर को उसका शव मैनपुरी तिराहे के पास नाले में पड़ा मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया था। अब इस मामले में मृतक की पत्नी, बहनों और अन्य परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।
विज्ञापन

उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार बृजेश का शव नाले में कैसे पहुंच गया।
पुलिस ने बृजेश के घर से निकलने से लेकर उसकी मौत कैसे हुई, शव नाले में कैसे पहुंचा। इसकी पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। सीओ जयबिंद गुप्ता का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed